الحسكة.. بحث سبل تأمين الخبز للمواطنين في القامشلي

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة غسان خليل بحضور رؤساء الدوائر الخدمية وفعاليات شعبية في مدينة القامشلي وريفها الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف معاناة المواطنين لناحية النقص الحاد في الخبز نتيجة استيلاء ميليشيا قسد الانفصالية على فرن البعث وسط المدينة.

وخلال اللقاء الذي تم في مبنى الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني أكد المحافظ أنه تم حالياً تفعيل دور مخبز جرمز ووضعه في الخدمة ورفع طاقته الإنتاجية من 9 إلى 12 طناً إضافة لفرن حامو وسيتم البحث عن آلية توزيع الخبز منعاً للاحتكار.

وسيطرت ميليشيا قسد المرتبطة بالمحتل الأمريكي في التاسع من الجاري على فرن البعث بمدينة القامشلي ومخبز الحسكة الأول بمدينة الحسكة بعد اقتحامهما وطرد العاملين منهما ما تسبب بنقص كبير في الخبز في الوقت الذي تواصل حصارها لمركز مدينة الحسكة وتمنع إدخال المواد الأساسية من طحين ومحروقات وغيرها ما يزيد من معاناة آلاف المدنيين هناك.

ولتكثيف أعمال الرقابة ومتابعة شؤون المواطنين وشكاويهم كشف خليل أنه تم تكليف أعضاء مجلس المحافظة بمتابعة أعمال الخدمات وتصحيح الأخطاء وملاحقة الفاسدين إضافة إلى عمل اللجان المختصة التي تم تشكيلها سابقاً.

وطالب عضو مجلس المحافظة عدنان عبيد بتكثيف دور الرقابة على الأفران واستبدال طاقم عمال القطاع الخاص فيها بعمال من القطاع العام لمخالفاتهم المتكررة واستغلال كونهم عمالاً في الأفران لمصالح شخصية.

وكرم المحافظ عدداً من أسر الشهداء العاملين في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني تقديراً ووفاء لتضحياتهم.

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