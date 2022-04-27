وقفة في الخليل دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

نظم نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى وقفة في الخليل بالضفة الغربية اليوم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى والأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان مطالبين بأوسع تحرك لإنقاذهم والإفراج عنهم.

ويواصل الأسير عواودة 40 عاماً خوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ56 وريان 27 عاماً لليوم الـ21 احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الأسرى وكلاهما بات في وضع صحي حرج ورغم ذلك يرفض الاحتلال الإفراج عنهما.

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