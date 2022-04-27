عودة الاتصالات لـ1200 مشترك في مدينة درعا

درعا-سانا

عادت خدمات الاتصالات لـ1200 مشترك في مدينة درعا بعد انقطاع دام نحو يومين إثر قيام مجهولين بتخريب كابلات الاتصالات ومحاولة سرقتها قرب مقر المصرف الزراعي التعاوني جنوب شرق المدينة.

المهندس أحمد الحريري رئيس فرع السورية للاتصالات بدرعا أوضح لـ سانا أن الفرع استنفر كل الورشات التي عملت لساعات طويلة أمس واليوم لإعادة الاتصالات للمشتركين بأقصى سرعة رغم صعوبة العمل في مكان الاعتداء نظراً لضيق المكان لافتاً إلى أنه تم استبدال الكابلات المقطوعة بأخرى جديدة.

ودعا الحريري إلى تضافر جهود الجميع لحماية قطاع الاتصالات من التعديات في كل مناطق المحافظة.

وقام مجهولون أمس بقص كابلات الاتصالات قرب مقر المصرف الزراعي التعاوني في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة درعا ومحاولة سرقتها ما تسبب بخروج 1200 خط هاتفي عن الخدمة في حي الكاشف الشرقي والمنطقة الصناعية وما حولها.

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