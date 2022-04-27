موسكو: إتمام صفقة تبادل المواطن الروسي ياروشينكو بالأمريكي راودي ريد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم إتمام صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد مقابل المواطن الروسي المدان في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في الوزارة قوله: نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت اليوم صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقاً في روسيا تريفور راودي ريد مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في عام 2010 بالسجن 20 عاماً.

من جهتها نشرت قناة روسيا 24 تسجيل فيديو يظهر عملية نقل تريفور ريد إلى مطار فنوكوفو في العاصمة روسيا الذي أقلع منه إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الطالب الأمريكي تريفور راودي ريد حكمت عليه محكمة في موسكو عام 2020 بالسجن 9 سنوات لمهاجمته ضباط شرطة في صيف عام 2019.

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