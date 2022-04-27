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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نيبينزيا: الشروط السياسية تعرقل إعادة إعمار سورية وتتسبب بمعاناة شعبها
2022-04-27
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني عشر في روسيا بمشاركة سورية
2022-04-26
صحفية تشيكية: النظام التركي مستمر بارتكاب جرائم حرب ضد السوريين
2022-04-26
إيران تدين اعتداءات كيان الاحتلال المتكررة على الشعب الفلسطيني والأراضي السورية
2022-04-26
نيبينزيا: خطط (إسرائيل) الاستيطانية في الجولان السوري المحتل تقوض الاستقرار الاقليمي
2022-04-25
السفير صباغ: صمت المجتمع الدولي حيال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يشجعه على الاستمرار فيها
2022-04-25
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
2022-04-25
محليات
مؤشرات خطورة الحريق المتوسطة والمرتفعة مستمرة حتى الجمعة القادم
2022-04-27
مخابز السويداء مستمرة بعملها خلال عطلة الأعياد
2022-04-27
مبادرة مجتمعية لتأمين كسوة العيد لنحو 1200 طفل يتيم في درعا
2022-04-27
التربية تسمح بالتسجيل لامتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة يوم غد
2022-04-27
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة تنديداً بجرائم ميليشيا (قسد) ورفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي
2022-04-27
الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية في منطقة الجزيرة
2022-04-27
تكريم 150 من ذوي الشهداء والجرحى في احتفالية بطرطوس
2022-04-26
رياضة
دي بروين يسجل أسرع هدف لمانشستر سيتي في تاريخ دوري الأبطال
2022-04-27
الاتحاد أهلي حلب يتغلب على الكرامة في حلب بدوري الرجال بكرة السلة
2022-04-26
مانشترسيتي يهزم ريال مدريد بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال
2022-04-26
تشرين يقترب من لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-04-26
يوفنتوس يفوز على ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-04-26
كريستال بالاس يتعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي
2022-04-26
في افتتاح الجولة الـ23 الشرطة يفوز على عفرين بالدوري الممتاز لكرة القدم
2022-04-25
اقتصاد
سبع خدمات مجانية ضمن تطبيق (النافذة الذكية)
2022-04-27
زراعة حمص تنفذ كامل خطة زراعة الفول البعل
2022-04-27
زراعة اللاذقية: استمرار حملات مكافحة الآفات لضمان إنتاجية زراعية عالية
2022-04-27
المؤسسة العامة للمباقر: إدخال منشآت جديدة في الخدمة
2022-04-27
حالة المحصول المروي جيدة … استنباط أصناف جديدة تسهم في زيادة إنتاجية القمح بدرعا
2022-04-27
السورية للتجارة في درعا: خطة العمل تتركز على التوسع الأفقي وزيادة منافذ البيع
2022-04-27
تراجع أسعار الذهب
2022-04-27
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إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) بينهم قيادي بانفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة
2022-04-27
وقفة احتجاجية
2022-04-27
tarek2012
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