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وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة تنديداً بجرائم ميليشيا (قسد) ورفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي

الحسكة-سانا شهدت مدينة الحسكة اليوم وقفة احتجاجية في ساحة القائد المؤسس

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