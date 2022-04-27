مؤشرات خطورة الحريق المتوسطة والمرتفعة مستمرة حتى الجمعة القادم

دمشق-سانا

بينت منصة الغابات ومراقبة الحرائق “فيرمو” التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أنه اعتباراً من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم ستسود مؤشرات خطورة الحريق المتوسطة لغابات شمال غرب سورية لافتة إلى أن بعض مواقع الغابات المحدودة ستتأثر بمؤشرات الخطورة المرتفعة.

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يتم إعداد الخرائط بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي “مديرية الحراج” داعية إلى أخذ الحيطة والحذر من إشعال النار والإبلاغ عن أي حريق أو دخان.

وتعمل منصة الغابات ومراقبة الحرائق “فيرمو” على إعداد ونشر الخرائط وتقديم التقارير الدورية لرصد حالة الغطاء النباتي في كل المواقع والمناطق ومراقبة التعديات عليها حيث تتوزع الفرق الحراجية وآليات الإطفاء وفق مستويات التنبيه الستة “منخفض جداً” و”منخفض” و”متوسط” و”مرتفع” و”مرتفع جداً” و”شديد”.

نور يوسف

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