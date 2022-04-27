هيئة شؤون الأسرى: الحالة الصحية للأسير الفلسطيني أبو حميد تمر بمرحلة خطيرة

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم من أن الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان باتت تمر بمرحلة حرجة وخطيرة.

ووفق وكالة وفا فإن الهيئة أشارت إلى أن الأسير أبو حميد لا يزال يعاني من آلام شديدة بجميع أنحاء جسده ولا يستطيع المشي إلا بواسطة كرسي متحرك وتلازمه أسطوانة الأوكسجين بشكل دائم لمساعدته على التنفس وحركة أطرافه باتت ضعيفة جداً بسبب سياسة الإهمال الطبي المتبعة بحقه وكل الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال.

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يماطل بإجراء الفحوصات اللازمة لأبو حميد ومتابعة جلسات العلاج الكيميائي رغم تدهور حالته الصحية التي لا تحتمل التأجيل والتأخير.

والأسير أبو حميد 49 عاماً ليس الوحيد الذي يتبع الاحتلال بحقه سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد بل هو واحد من أسرى كثيرين أدت هذه السياسة غير الإنسانية والتي تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية إلى استشهادهم.

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