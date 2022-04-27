أبطال العرب في الفنون القتالية المختلطة يتنافسون ببطولة السوبر العربية بدمشق

دمشق-سانا

قمة الإثارة والتشويق عاشها أبطال رياضة الفنون القتالية المختلطة الـ (إم إم أيه) في ليلة تحدي الأبطال ضمن بطولة السوبر العربية التي استضافتها صالة الجلاء الرياضية بمشاركة لاعبين من لبنان و العراق و فلسطين و الأردن و تونس و اليمن ومصر إضافة إلى سورية.

بطولة السوبر التي حظيت بحماس كبير ونزالات قوية وسط حضور جماهيري ملفت لعشاق الـ (إم إم إيه) أقيمت بمشاركة 38 لاعباً منهم 17 لاعباً ولاعبة من سورية تنافسوا ضمن 19 مباراة.

وانتهت المباريات التي اقيمت وفق تسلسل الأوزان وعلى التوالي بفوز الأردني محمد يحيى قطناني ثم اللاعبة ارور صهيون والياس الزغبي وكلاهما من لبنان فلاعبنا حسن محمد ثم العراقي مهند عبد الله ولاعبينا كامل كحلة واسكندر درويش فالعراقي ربين أحمد ثم مهدي عوض ونزار تواب من الأردن فلاعبنا يمان خاناتي وعبد الرحمن مسالمة عطية ومحمد عوض ويزيد حسنين ومروان نصار وجميعهم من الأردن فاللاعب الفلسطيني محمد أبو مرية ولاعبتينا الين درغام ولينا علوش ومحمد مهيرات من الأردن.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرياضة (إم إم أيه) سلوان الهاشمي قال في تصريح لسانا إن سورية قادرة على تنظيم البطولات العربية والدولية بمستويات فنية وتنظيمية جيدة فمنذ فترة قليلة تابعنا بطولة عربية بالكيك بوكسينغ تم تنظيمها بنفس الصالة وقد حققت حضورا جيدا وشهدت منافسات قوية.

من جهته بين المشرف الفني والحكم الدولي اللبناني مايكل عامر أن الاتحاد العربي لهذه الرياضة يعمل على تطوير اللاعبين وتأسيسهم بالشكل الصحيح بغية الوصول إلى المستويات الفنية المطلوبة وتعد هذه البطولة بداية جيدة في هذا المجال.

رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للعبة محمد ابراهيم لفت إلى المستوى الفني والتنظيمي الجيد للبطولة وإلى المواهب التي تحظى بها سورية في الألعاب القتالية بمختلف الفئات العمرية متمنيا لهم مزيداً من التألق في البطولات القادمة.

رئيس الاتحاد السوري لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية المختلطة منار البزرة أشار إلى أنه تم التحضير للبطولة منذ فترة قصيرة وتحديداً بعد نحو الشهر من بطولة التحدي العربية مبيناً أن بطولة السوبر خطوة على طريق استضافة البطولات الدولية مجدداً في سورية.

وعبر عدد من اللاعبين عن سعادتهم بالمشاركة بهذه البطولة لكونها فتحت المجال أمامهم لكسب المزيد من الخبرة عبر الاحتكاك بالأبطال المصنفين من نخبة العرب بهذه الرياضة مبدين استعدادهم لمضاعفة تدريباتهم وخوض المزيد من البطولات للوصول إلى المنافسة على القاب البطولات العالمية.

وتعد رياضة الـ (إم إم إيه) من رياضات فنون القتال المختلطة التي تجمع ألعاب التايكواندو و المصارعة والملاكمة والمواي تاي والجو جيتسو والكاراتيه.

محمد الرحيل

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