مخابز السويداء مستمرة بعملها خلال عطلة الأعياد

السويداء-سانا

أعلن مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز عن تواصل عمل المخابز التابعة له والعاملة بنظامي الإدارة والإشراف خلال العطلة المقررة بمناسبة أعياد العمال والفطر والشهداء.

وأضاف علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم إن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العطلة وذلك بعد أن تم تأمين كل مستلزمات صناعة الرغيف من المواد الاولية لتوفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي.

وأشار إلى أن المخابز الخاصة مستمرة كذلك بالعمل مع تعطيلها فقط بيوم العطلة الأسبوعي المحدد لكل منها.

ويبلغ عدد المخابز الآلية العامة بالسويداء العاملة بنظامي الإدارة والإشراف 8 مخابز فيما يبلغ عدد المخابز الخاصة 39 مخبزاً في مختلف مناطق المحافظة.

عمر الطويل

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