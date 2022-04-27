البنك الدولي يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا

واشنطن-سانا

أعلن البنك الدولي أن الأزمة في أوكرانيا تسببت بـ “صدمة كبيرة” لأسواق السلع ما أدى إلى تغير في كيفية تداول السلع وإنتاجها واستهلاكها في جميع أنحاء العالم.

وقال البنك في تقريره الأخير بشأن توقعات أسواق السلع نشر على موقعه الالكتروني اليوم “إن الزيادة في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين كانت الأكبر منذ عام 1973”.. مشيراً إلى أن الزيادات في أسعار السلع الغذائية التي تعد أوكرانيا وروسيا منتجين رئيسيين لها وكذلك الأسمدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمكون في الإنتاج كانت الأكبر منذ عام 2008.

وأضاف التقرير “إن أسعار السلع الأساسية ستظل أعلى بكثير من متوسط آخر خمس سنوات وأنه في حالة استمرار أو فرض عقوبات إضافية على روسيا فقد تصبح الأسعار أعلى وأكثر تقلبا مما هو متوقع حالياً”.

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50 بالمئة في عام 2022 قبل أن تتراجع في عامي 2023 و2024 كما أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022 مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2013 وبزيادة أكثر من 40 المئة مقارنة بعام 2021 ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 92 دولاراً في عام 2023.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار غير المتعلقة بالطاقة بما في ذلك الزراعة والمعادن بنسبة 20 بالمئة تقريباً في عام 2022 قبل أن تعتدل في السنوات التالية وأن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الاسمية هذا العام كما يتوقع أن ترتفع أسعار المعادن بنسبة 16 بالمئة في عام 2022 قبل أن تتراجع في عام 2023 ولكنها ستظل عند مستويات مرتفعة.

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