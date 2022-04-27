غازبروم الروسية توقف إمداداتها إلى بلغاريا وبولندا

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن هذه الإمدادات بالروبل الروسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الشركة قولها في بيان إنها “أوقفت ضخ الغاز تماماً إلى شركتي “بولغاراز” البلغارية و”بي جي إن آي جي” البولندية اعتباراً من اليوم حتى يتم السداد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي الروسي بالروبل”.

وأضافت الشركة إنها لم تتسلم ثمن إمدادات الغاز الطبيعي التي تمت خلال شهر نيسان الجاري حتى نهاية يوم أمس محذرة الدولتين بصفتهما دولتي عبور من سرقة الغاز الروسي الذي يمر عبر أراضيهما إلى دول ثالثة.

وقالت الشركة إنه في حال سحب الغاز غير المصرح به من الترانزيت الموجه إلى دول ثالثة فإن إمدادات الترانزيت ستنخفض أيضاً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أواخر شهر آذار الماضي مرسوماً يحدد نظاماً جديداً لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا بالروبل.

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