مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني عشر في روسيا بمشاركة سورية
2022-04-26
صحفية تشيكية: النظام التركي مستمر بارتكاب جرائم حرب ضد السوريين
2022-04-26
إيران تدين اعتداءات كيان الاحتلال المتكررة على الشعب الفلسطيني والأراضي السورية
2022-04-26
نيبينزيا: خطط (إسرائيل) الاستيطانية في الجولان السوري المحتل تقوض الاستقرار الاقليمي
2022-04-25
السفير صباغ: صمت المجتمع الدولي حيال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يشجعه على الاستمرار فيها
2022-04-25
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
2022-04-25
المجلس البابوي للحوار بين الأديان يهنئ الشعب السوري برمضان المبارك وعيد الفطر
2022-04-25
محليات
تكريم 150 من ذوي الشهداء والجرحى في احتفالية بطرطوس
2022-04-26
مشروع جريح الوطن: زيارات لوجستية تستهدف الجرحى الجدد المنضمين للمشروع
2022-04-26
مبادرة الخير.. إيصال فرحة العيد لـ 500 طفل في دير الزور
2022-04-26
100 عمل فني لطلاب معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بالسويداء
2022-04-26
لفتة حب.. مبادرة تطوعية لدعم الأسر المحتاجة في حمص
2022-04-26
المولوية.. (لوحة فلك) أصيلة ازدادت شهرة في رمضان
2022-04-26
278 باحثاً يشاركون في دورة تدريبية لإعداد دراسة حول واقع تنشئة الأطفال
2022-04-26
رياضة
مانشترسيتي يهزم ريال مدريد بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال
2022-04-26
تشرين يقترب من لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-04-26
يوفنتوس يفوز على ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-04-26
كريستال بالاس يتعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي
2022-04-26
في افتتاح الجولة الـ23 الشرطة يفوز على عفرين بالدوري الممتاز لكرة القدم
2022-04-25
بمناسبة أعياد نيسان.. بطولة تنشيطية بالشطرنج في حمص
2022-04-25
إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العربي بالسويداء
2022-04-25
اقتصاد
الأمانة السورية للتنمية تطلق القرض التنموي الإنتاجي للمتضررين من حرائق اللاذقية 2020
2022-04-26
مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة بدمشق
2022-04-26
ضبط مركز لبيع الإسمنت في اللاذقية بمخالفة الاتجار بالمادة
2022-04-26
الخارجية الروسية: روسيا والصين أنجزتا البنية التحتية لتنفيذ التعاملات التجارية بالعملات الوطنية
2022-04-26
الروبل الروسي يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو
2022-04-26
ارتفاع الأسهم الأوروبية بفعل دعم أرباح الشركات
2022-04-26
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
2022-04-26
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مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق
مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق
2022-04-27
2022-04-27
mohamad
سابق
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: مصير أي احتلال هو الزوال وهذا ينطبق على الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من شمال شرق سورية وشمال غربها وعلى الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري
انظر ايضاً
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: مصير أي احتلال هو الزوال وهذا ينطبق على الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من شمال شرق سورية وشمال غربها وعلى الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري
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