زاخاروفا: الدول الغربية تتنافس على إمداد أوكرانيا بالسلاح

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استمرار الدول الغربية إمداد أوكرانيا بالسلاح في وقت تدعي فيه السعي للسلام.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زخاروفا قولها لقناة روسيا 1: “يبدو لي أن الدول الغربية تعض لجامها وتتدافع لتوريد المزيد من الأسلحة وكل ما يمكن قتله في أوكرانيا وفي الوقت ذاته يقولون إنهم يسعون من أجل السلام وإن الأعمال العدائية يجب أن تنتهي” مؤكدة أن هذه المواقف تشكل تناقضاً.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الأسلوب الأكثر فعالية لتحقيق السلام هو تحفيز عملية التفاوض.

وكانت زاخاروفا أكدت أمس أن السياسة الخارجية الوقحة لنظام كييف أدت إلى الحالة التي وصلت إليها أوكرانيا الآن.

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