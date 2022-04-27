تحقيقات إيطالية حول مشاركة لاعب كرة قدم في صفوف قوات كييف

روما-سانا

كشف مكتب المدعي العام في مدينة ميلانو الإيطالية المباشرة بالتحقيق في قضية انضمام لاعب كرة القدم السابق “إيفان لوكا فافاسوري” للقتال إلى جانب قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة اكي الإيطالية عن المصادر القضائية الايطالية قولها: “إن التحقيق يتم تنسيقه من قبل المدعي العام ألبرتو نوبيلي الذي يقود مديرية مكافحة الإرهاب في ميلانو”.

ووفقاً لما علم من قبل والد اللاعب رجل الأعمال “بيترو فافاسوري” في تصريحات متلفزة فإن الشاب قد أدخل إلى المستشفى لإصابته بحمى شديدة لكنه لا يزال على قيد الحياة بعد أن كان يخشى أمس أنه قد قضى نحبه.

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