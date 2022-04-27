مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: مصير أي احتلال هو الزوال وهذا ينطبق على الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من شمال شرق سورية وشمال غربها وعلى الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري