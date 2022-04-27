عون يدعو للتحقيق بملابسات غرق الزورق قبالة شاطئ طرابلس

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تداعيات حادث غرق مركب قبالة ساحل طرابلس شمال لبنان السبت الماضي.

وقال عون خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اللبناني: “إن الحادث آلمنا جميعاً ولابد من معالجته من مختلف النواحي وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها” لافتاً إلى ضرورة جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة.

ولفت الرئيس عون إلى حصول حوادث أمنية أخرى في طرابلس وبيروت واعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض واصفاً هذه الحوادث بأنها “غير مقبولة ولا مبرر لها” داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان الجيش اللبناني أعلن يوم الأحد إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل مدينة طرابلس شمال لبنان.

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