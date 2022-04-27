ميزينتسيف: النازيون الجدد أعدوا استفزازاً جديداً في نيكولاييف

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من إعداد النازيين الجدد في أوكرانيا استفزازات جديدة في مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف “إن النازيين في نيكولاييف أعدوا استفزازاً معقداً يهدف لسقوط الكثير من الضحايا المدنيين مشيراً إلى تحضيرهم فبركات جديدة تتمثل باستهداف المدنيين في نيكولاييف بقنابل يتم تفجيرها عن بعد لاتهام الجيش الروسي.

وأضاف ميزينتسيف “إنه في منطقة كورابيلني الصغيرة بالقرب من مؤسسة نيكولايف لإصلاح الطائرات على طول شارع زنامينسكايا جهز النازيون الجدد عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد ويخططون لتفجيرها في تجمع حاشد للمدنيين واتهام العسكريين الروس” موضحاً أن هذه فبركات إضافية يسعى الغرب وكييف لنشرها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الغربية والترويج لها على أنها فظائع روسية”.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي “أعد المسلحون الأوكرانيون استفزازاً جديداً في مدينة نيكولاييف بتخزينهم أسلحة ثقيلة في دار رعاية المسنين في مدينة ليمان وقاموا باحتجاز العاملين وكبار السن كدروع بشرية”.

كما نبه رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي إلى أن النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 90 مواطناً أجنبياً من 5 دول رهائن ودروعاً بشرية وكذلك احتجاز 76 سفينة أجنبية من 18 دولة في 7 موانئ أوكرانية هي خيرسون ونيكولاييف وتشيرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني وماريوبول حيث لا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي أحدثه مسؤولو كييف في المياه للسفن بالخروج الآمن إلى عرض البحر.

وحذر ميزينتسيف من استمرار الخطر على الملاحة من انجراف الألغام الأوكرانية على طول ساحل دول البحر الأسود مشيراً إلى أن روسيا تتخذ مجموعة كاملة من الإجراءات الشاملة لضمان الملاحة التجارية في البحر الأسود وبحر آزوف والبحر المتوسط.

وأشار ميزينتسيف إلى أن “القوات الروسية تفتح ممراً إنسانياً للخروج الآمن للسفن في اتجاه الجنوب الغربي يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء وبطول 80 ميلاً بحرياً وعرض 3 أميال كما تنقل معلومات مفصلة عن سير عمل الممر الإنساني البحري كل 15 دقيقة عبر الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي جداً باللغتين الإنكليزية والروسية”.

وشدد ميزينتسيف على أن سلطات كييف لا تزال تتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن في مسألة الخروج الآمن للسفن الأجنبية.

وكان ميزينتسيف أكد أمس أن كييف منعت مجدداً خروج المدنيين من مصنع (ازوفستال) بمدينة ماريوبول عبر ممر إنساني فتحته القوات الروسية حيث تقبع فلول قوات كييف والتشكيلات النازية الموالية لها.

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