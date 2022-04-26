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مباراة تشرين والحرجلة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز

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لقطات من مباراة تشرين والحرجلة على ملعب الباسل في اللاذقية ضمن الجولة 11 من الدوري الممتاز

تصوير: نجم ناصر

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