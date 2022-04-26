تكريم 150 من ذوي الشهداء والجرحى في احتفالية بطرطوس

طرطوس- سانا

أقامت مديرية الثقافة في محافظة طرطوس بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدة دوير الشيخ سعد ومدرسة الأندلس الخاصة وفريق مهارات الحياة احتفالية فنية منوعة تخللها تكريم 150 من ذوي الشهداء والجرحى وذلك في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

وقالت مديرة المركز الثقافي منى أسعد في تصريح لـ سانا إن الفعالية تأتي ضمن إطار العمل التشاركي وبدأت يوم الجمعة الفائت حيث أقيمت خلالها عدة أنشطة رياضية وفنية ومعرض من نتاج الأطفال قدموا فيه باقة من الرسومات المختلفة واللوحة الجماعية للأطفال الأيتام وأعمالاً يدوية إضافة إلى العرض المسرحي “أم الشهيد”.

واعتبر رئيس بلدة دوير الشيخ سعد علي حلوة أن الفعاليات والأنشطة المتعددة التي أقيمت في شهر الخير هي تأكيد لفكرة العمل الجماعي وتكاتف أبناء الوطن.

بدوره مدير مدرسة الأندلس الخاصة الدكتور وسام إسماعيل لفت إلى أهمية التكافل الاجتماعي ومشاركة مختلف الجهات الرسمية والمجتمع الأهلي لنكون معاً وجنباً إلى جنب مع ذوي الشهداء والجرحى الأبطال تقديراً لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وحدة ترابه.

وأوضحت سهر نسلي رئيسة قسم الرياضة بمدرسة الأندلس إلى إقامة دوري لكرة القدم على مدى يومين بمشاركة ستة فرق محلية حصلت فيها المدرسة على المركز الأول في حين حصلت مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء على المركز الثاني مضيفة إن كورال المدرسة قدم في حفل التكريم اليوم باقة من الأغاني الوطنية والتراثية إضافة إلى أغان عن الأم ومقطوعات موسيقية منوعة.

ولفت عدد من ذوي الشهداء والجرحى إلى أهمية المبادرات الخيرة التي أقيمت في شهر رمضان المبارك لتؤكد قوة النسيج الاجتماعي للشعب السوري.

حضر حفل التكريم محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حسين.

فاطمة حسين