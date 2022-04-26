بعد انضمام الآلاف إليها… عمليات التسوية متواصلة في الرقة وحلب ودير الزور

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مع انضمام آلاف المواطنين إلى عمليات التسوية واصلت مراكز التسوية في دير الزور والرقة وحلب استقبال المطلوبين من المدنيين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

ففي دير الزور لفت مراسل سانا إلى أن اللجنة المعنية سوت اليوم أوضاع عدد من الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية وفق البنود التي طرحتها الدولة تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم التي تهجروا منها بفعل الإرهاب والتحاق المتخلفين منهم بصفوف الجيش العربي السوري لأداء الخدمة الإلزامية.

وفي تصريحات للمراسل أعرب عدد منهم عن ارتياحهم لإجراء التسوية التي مكنتهم من تصحيح مسار حياتهم والعودة إلى جادة الصواب وسمحت لهم بالعودة اليوم للمساهمة ببناء الوطن والدفاع عنه.

وأشار حسن النجم وسعدون العبيد وقاسم الخيور إلى أنهم قاموا بإجراء التسوية ليعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم بعد أن أمضوا عدة سنوات في منطقة الجزيرة التي تسيطر عليها ميليشيا قسد والتي تفتقر لكل الخدمات ويغيب عنها الأمن والأمان

وأوضح فارس الهداوي أنه متخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية وقام بتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق برفاق السلاح في الجيش العربي السوري والدفاع عن الوطن.

وفى السبخة بريف الرقة الشرقي واصلت لجنة التسوية استقبال الراغبين بالانضمام إليها حيث نوه في تصريحات لمراسل سانا عدد من الذين سووا أوضاعهم بالإجراءات الميسرة وتعاون لجنة التسوية مع الوجهاء ايذاناً بعودتهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم بعد سنوات من الحرب الإرهابية والضغوط التي عاشوها في مناطق النزوح التي تنتشر فيها ميليشيا قسد التي تضع العراقيل أمام الراغبين بالوصول إلى مركز التسوية.

وفي ريف حلب الشمالي الغربي أشار مراسل سانا إلى أن عدداً من المطلوبين سووا أوضاعهم اليوم في مركز بلدة حيان حيث دعا عدد منهم كل من تشملهم التسوية إلى المسارعة للاستفادة من هذه الفرصة التي أعادتهم إلى مناطقهم وأهلهم.

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