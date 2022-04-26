الصحة واليونيسف تبحثان سبل تعزيز التعاون لتأمين التجهيزات الطبية

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش اليوم مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر سبل التعاون في تأمين التجهيزات الطبية التي تقدم الخدمات للمواطنين إضافة إلى تقديم عرض للجهود المبذولة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشدد الدكتور الغباش على أهمية التنسيق بما يخص أولويات القطاع الصحي التي تضعها الوزارة والتحديات التي تواجهها في ظل الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والحصار المفروض على سورية.

ودعا الدكتور الغباش إلى مزيد من الدعم لأجل تقديم الخدمة المنشودة في الوقت المناسب بما يكفل الحفاظ على صحة المواطنين معبراً عن شكره للجهود التي تقوم بها اليونيسف في سورية.

من جانبها أكدت خضر الاستعداد للمزيد من التنسيق والتعاون منوهة بالجهود التي تبذلها الوزارة على جميع المستويات.

شارك في اللقاء الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بو فيكتور نيلوند وعدد من المديرين المعنيين من الجانبين.

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