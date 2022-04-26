مشفى الزهراوي بدمشق.. تقديم أكثر من 11 ألف خدمة خلال ثلاثة أشهر

دمشق-سانا

بلغ عدد الخدمات المقدمة في الهيئة العامة لمشفى الزهراوي بدمشق خلال الربع الأول من العام الجاري 11269 خدمة منها 455 عملية تتضمن 325 قيصرية و22 استئصال رحم وفق ما أوضحه مدير المشفى الدكتور علي محسن.

وبين الدكتور محسن في تصريح لمراسلة سانا أن عدد المراجعات للمشفى خلال الفترة نفسها بلغ 2700 مراجعة وعدد القبولات 1144 مريضة لافتاً إلى أنه تم إجراء 159 إيكو ثدي و224 صورة ماموغرافي ونقل 225 كيس دم فيما وصل عدد خدمات المخبر إلى 4902 خدمة.

وأشار الدكتور محسن إلى أنه تراجع العيادات الخارجية بالمشفى بشكل يومي نحو 150 سيدة بينما تراجع قسم الإسعاف 50 سيدة مبيناً أن المشفى يجري يومياً نحو 18 عملاً جراحياً.

وقدم المشفى العام الماضي 99552 خدمة تتضمن 1292 ولادة قيصرية و3405 ولادات طبيعية وقدم المخبر نحو 42 ألف خدمة وقسم الأشعة أكثر من 15 ألف خدمة وبلغ عدد المراجعات 16622 مريضة.

راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency