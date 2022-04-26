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مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة بدمشق

2022-04-26

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اليوم عن إجراء مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وأوضحت المؤسسة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن المزاد يتضمن سيارات سياحية وحقلية إلى جانب آليات أخرى متنوعة مبينة أن المزاد يقام يومي الـ 17و18 من أيار القادم الساعة العاشرة صباحاً.

ولفتت المؤسسة في إعلانها إلى أن مكان تواجد الآليات في مستودعات القطع التبديلية بصحنايا “الباردة” مقابل كراج النخيل داعية الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الالكتروني.

وكانت المؤسسة أجرت مزاداً علنياً في الفترة من الـ 19 من كانون الأول وحتى الـ 19 من كانون الثاني الماضيين باعت فيه 712 آلية مستعملة بعدد من فروعها في المحافظات بقيمة 24 مليار ليرة سورية.

منار ديب

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