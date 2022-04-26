شولغين: الغرب يعتبر منظمة حظر الأسلحة أداة لتنفيذ مصالحه

موسكو-سانا

جددت روسيا التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتنفيذ استراتيجيتها الجيوسياسية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين للصحفيين اليوم: “يرى زملاؤنا الغربيون ولا سيما في الولايات المتحدة وحلفائها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أنها أداة لتنفيذ استراتيجيتهم الجيوسياسية وهذا هو سبب اختلافنا معهم”.

وأشار شولغين إلى أن روسيا تنظر إلى المنظمة على أنها منتدى للحد من الانتشار الكيميائي وتقدر طبيعتها العالمية وتهتم بالعمل في إطار التفويض التقني البحت المحدد لها بدقة بينما الأمريكيون وحلفاؤهم بدؤوا في استبدال القانون الدولي بقواعد وهمية وهذا ملحوظ للغاية في موقع المنظمة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا ذكر شولغين أن الأخيرة لديها القدرة على صنع أسلحة كيميائية وقال: “إذا كانوا في كييف يفكرون في إعادة إنشاء أسلحة نووية فلماذا لا يعيدون إنشاء أسلحة كيميائية فقد احتفظوا بإمكانياتهم من السنوات السابقة ولديهم صناعة كيميائية قوية” مشيراً إلى أن أوكرانيا بطريقة أو بأخرى ستستخدم ورقة الاستفزازات في مجال الأسلحة الكيميائية.

ولم يستبعد شولغين محاولات إخراج روسيا الاتحادية من المشاركة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على خلفية الخطاب المناهض لموسكو وأضاف.. “من الناحية النظرية إن هذا السيناريو الذي استخدم في سورية لتجريدها من الحقوق والامتيازات بموجب الاتفاقية الكيميائية يمكن للدول الغربية أن تحاول تكراره فيما يتعلق بروسيا”.

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