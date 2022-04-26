أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

لندن-سانا

استقرت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض حاد بنسبة أربعة في المئة في الجلسة السابقة إثر هدوء المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين مع تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود جائحة كورونا.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 59 سنتاً أو 0.58 بالمئة إلى 102.91 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً أو 0.35 بالمئة إلى 98.88 دولاراً للبرميل.

وانخفض كلاً الخامين نحو 4 بالمئة أمس حيث هبط خام برنت نحوالي 7 دولارات للبرميل في الجلسة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط نحو 6 دولارات للبرميل.

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