الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

طوكيو-سانا

أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع مقتفية أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية لكن المخاوف حيال تأثير الإغلاقات بالصين لمحاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على الشركات المحلية كبحت ارتفاعها.

وذكرت رويترز أن المؤشر نيكي ارتفع 41ر0 بالمئة ليغلق عند 11ر26700 نقطة كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11ر0 بالمئة إلى 51ر1878 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.

وقدم سهم مجموعة سوفت بنك أكبر دفعة لمؤشر نيكي حيث ارتفع 13ر4 بالمئة تلاه سهم منصة الخدمات الطبية “إم3” الذي قفز “04ر5” بالمئة وكذلك ارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 28ر2 بالمئة بينما تراجع سهم سوميتومو للتعدين 83ر6 بالمئة والذي كان الخاسر الأكبر على مؤشر نيكي.

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