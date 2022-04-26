زاخاروفا: (السياسة الوقحة) لنظام كييف أدت للوضع الحالي في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “السياسة الخارجية الوقحة لنظام كييف أدت إلى الحالة التي وصلت إليها أوكرانيا الآن”.

وقالت زاخاروفا في حديث إذاعي: “أتذكر كيف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرفياً قبل ستة أشهر إن السياسة الخارجية الأوكرانية الآن ستكون وقحة.. وهذه السياسة الخارجية الوقحة أوصلت أوكرانيا إلى ما هي عليه الآن”.

وفي سياق متصل أكدت زاخاروفا أن رد موسكو على استيلاء السلطات البولندية على ممتلكات دبلوماسية روسية “لا يمكن أن يكون مجرد رد بالمثل بل سيتجاوز ذلك.. وبالتالي لن تمر أي خطوة غير ودية من جانب بولندا أو أي دولة أخرى دون ردود”.

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