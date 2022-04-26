منصور: مخططات الاحتلال الاستيطانية تهدد السلم والأمن الدوليين

القدس المحتلة-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف بسبب عدم إخضاعها من قبل مجلس الأمن الدولي للمساءلة على جرائمها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وحذر منصور في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ومستجدات القضية الفلسطينية وأوردتها وكالة وفا من أن مواصلة الاحتلال إقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين داعياً المجتمع الدولي إلى العمل بشكل جاد للحفاظ على المدينة المقدسة ومنع تهويدها وتغيير معالمها وهويتها العربية الفلسطينية.

ولفت منصور إلى قيام قوات الاحتلال ومستوطنيه بشكل يومي بتنفيذ أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين من قتل للأطفال وقصف للمنازل واعتداء على المقدسات والتي كان آخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه ما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وفق القرارات الأممية ذات الصلة.

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