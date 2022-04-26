سهرة رمضانية على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب اليوم سهرة رمضانية فنية قدمتها فرقة بيت الفنون للتراث للأخوين حداد والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عبد الحليم حريري تضمنت أغاني تراثية ولوحات فلكلورية راقصة.

وفي تصريح لسانا بين محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية بحلب أهمية هذه الفعاليات الفنية الروحانية التراثية لتقديم الأغاني التي تتناسب مع شهر رمضان الفضيل لافتاً إلى حضور الناس الكثيف للاستماع إلى الموشحات والقدود الحلبية.

بدوره مدير فرقة بيت الفنون للتراث محمد حداد أوضح أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن احتفاليات الليالي الرمضانية التي تقام بكل المحافظات السورية والتي تتضمن في حلب تقديم القدود الحلبية والدينية إضافة إلى جوقة الميت والأغاني الصوفية والطربية ورقصات من التراث الحلبي والرقصة المولوية من التراث الصوفي.

ومن المشاركين في الاحتفالية بين المطرب نهاد خيري أن الهدف من مثل هذه النشاطات الفنية الحفاظ على التراث باعتبار أن مدينة حلب مدينة غنية بالفن والطرب ولاسيما القدود والموشحات.

وأعرب الفنان عمار جراح عن سعادته بالمشاركة ضمن هذه الأجواء الرمضانية لافتاً إلى مشاركته في تجسيد شخصية الحكواتي التراثية لتقديم شرح عن الموشحات الأندلسية والقدود الحلبية الشهيرة.

زينب شحود

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