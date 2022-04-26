لافروف: كييف تراجعت في المفاوضات بسبب ضغوطات واشنطن ولندن

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تضغطان على سلطات النظام في أوكرانيا لإطالة المفاوضات مع موسكو.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله في حوار على القناة الأولى التلفزيونية الروسية إن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تنصحان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتسريع المفاوضات وإنما يوصونه بالثبات على موقفه.

ولفت لافروف إلى أن أوكرانيا رفضت التوقيع على الاقتراحات في جولة المفاوضات في اسطنبول قائلاً إنها كانت خطوة كبيرة إلى الوراء في عملية التفاوض وقد تمت بناء على نصيحة زملائنا الأمريكيين والبريطانيين في المرتبة الأولى وربما لعب البولنديون دوراً في هذا أيضا.

من جهة ثانية شدد لافروف على أن بلاده تفعل الكثير بالفعل لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية إلا أنه لا ينبغي الاستهانة بخطورة مثل هذه الأزمة قائلاً “الخطر جسيم وحقيقي ولا يجب الاستهانة به وبالطبع لا أريد أن أرى هذه المخاطر مضخمة بشكل مصطنع الآن عندما تكون المخاطر كبيرة إلى حد ما” مشدداً على أن هناك الكثير ممن يريدون القيام بذلك.

وتابع إن عدم قبول حرب نووية هو الموقف المبدئي لموسكو لكن لا ينبغي التقليل من خطر ذلك.

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