انطلاق فعاليات مؤتمر فلسطين.. قضية الأمة المركزية بالعاصمة اليمنية صنعاء

صنعاء-سانا

أكد المشاركون في مؤتمر “فلسطين .. قضية الأمة المركزية” الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء أن القضية الفلسطينية حية في وجدان كل الأحرار في العالم ولا سيما في العالمين العربي والإسلامي لافتين إلى وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر فلسطين رئيس الوزراء اليمني الدكتور عبد العزيز بن حبتور خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر لمدة أربعة أيام إن “هذه الفعالية تنسجم بشكل كامل مع دور اليمن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وهو في خندق واحد مع فلسطين” مشدداً على أن القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع يمثله محور المقاومة.

بدوره جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني حسين علي عبد ربه حازب في كلمة باسم اللجنة الإشرافية لمؤتمر فلسطين التأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف مشيراً إلى أن العدوان السعودي على اليمن منذ أكثر من سبع سنوات لم يشغل الشعب اليمني عن القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.

من ناحيته دعا الدكتور علي شرف الدين في كلمة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأمة الإسلامية إلى التحرك بشكل جاد للتصدي للعدو الإسرائيلي موضحاً أن المؤتمر له أبعاد هامة على مستوى الصراع وهو الأول من نوعه في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة على مستوى الأمة كونه يسعى لبناء الوعي لدى شعوبها وتعزيز محور المقاومة.

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