إيفانوف: الولايات المتحدة ستواجه قيوداً على عمل بعثاتها في روسيا

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه قيوداً على عمل بعثاتها في روسيا إن لم توفر شروط العمل الطبيعية للبعثات الدبلوماسية الروسية لديها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن إيفانوف قوله في تصريح للصحفيين: “إذا لم يتم تهيئة الظروف الطبيعية لعمل البعثات الروسية في الولايات المتحدة فلن تتمكن البعثات الخارجية الأمريكية من العمل هنا بشكل طبيعي”.

ورداً على سؤال حول تجميد حسابات البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة أوضح إيفانوف أن موسكو وواشنطن تتواصلان لحل هذه المسألة لكنه وصف هذا الإجراء بأنه “وصمة عار”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن موسكو اتخذت إجراءات في الوقت المناسب لتقليل المخاطر الناجمة عن أعمال الغرب ضدها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency