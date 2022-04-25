فولودين: أوكرانيا انحدرت إلى مستوى دولة إرهابية فاقدة لاستقلالها

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن نظام كييف حول أوكرانيا إلى دولة إرهابية وفاقدة للاستقلال.

ونقلت تاس عن فولودين قوله على الموقع الرسمي لمجلس الدوما في اعقاب اعتقال عدة أشخاص ينتمون لمنظمة إرهابية من النازيين الجدد كانوا يخططون بناء على أوامر من المخابرات الأوكرانية لاغتيال صحفي روسي بارز إن “أوكرانيا انحدرت إلى مستوى دولة إرهابية وفاقدة للاستقلال.. و ينبغي على المجتمع الدولي التدخل أولا وقبل كل شيء لوقف إمدادها بالأسلحة والذخيرة” مشددا على أن “مسؤولية المؤامرة الإرهابية التي تم إبطالها تقع على عاتق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي”.

وأضاف فولودين إن “زيلينسكي رئيس دولة أطلقت حربا ضد شعبها وهي ترفض الحوار وتسلح نفسها كما تدعم الأيديولوجيا النازية.. وهي كما يرى الجميع باتت تشكل تهديدا للمواطنين المدنيين والصحفيين وتضيق الخناق عليهم وتخطط لشن هجمات إرهابية”.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال ستة أشخاص ينتمون لمنظمة إرهابية من النازيين الجدد كانوا يخططون لاغتيال الصحفي الروسي البارز فلاديمير سولوفيوف عن طريق تفجير سيارته في موسكو.