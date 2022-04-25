روسيا ستختبر إطلاق صاروخ أنغارا 1.2 الفضائي قريباً

موسكو-سانا

أعلن رئيس شركة روس كوسموس ديمتري روغوزين أن روسيا ستختبر صاروخاً حاملاً خفيفاً من طراز أنغارا 1.2 من قاعدة بليسيتسك الفضائية في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة تاس عن روغوزين قوله خلال زيارته لمصنع ياروسلافل “إن إطلاق صاروخ أنغارا الخفيف سيتم قريباً كما سيفتتح صاروخ من نفس النوع المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية قاعدة فوستوشني كوزمودروم لإطلاق المركبات الفضائية التي لا تزال أجزاء منها قيد البناء والمتمركزة في الشرق الأقصى الروسي”.

وأضاف” إنه من المقرر أيضاً إجراء اختبار إطلاق صاروخ ثقيل من طراز أنغارا آيه 5 هذا العام”.

يشار إلى أن أنغارا هو سلسلة من صواريخ الفضاء الروسية من الجيل التالي وتتكون من صواريخ حاملة خفيفة ومتوسطة وثقيلة بقدرة رفع تصل إلى 37.5 طناً وهي تستخدم مكونات دافعة صديقة للبيئة وقد تم إطلاق أول ثلاثة صواريخ ثقيلة من هذا الطراز من قاعدة بليسيتسك الفضائية في 23 كانون الأول 2014 و14 كانون الأول 2020 و27 كانون الأول 2021.

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