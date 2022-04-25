بكين: على واشنطن معالجة جهلها

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة إلى معالجة جهلها والإدراك بأن الأمن غير القابل للتجزئة هو مبدأ مهم ومعترف به دولياً وليس مجرد مفهوم روسي.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ادعى مؤخراً أن الصين تواصل ترديد بعض الأفكار الأمنية الروسية بما في ذلك مفهوم “الأمن غير القابل للتجزئة”.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي دوري: إن الصين ترفض هذه الاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها والتي تتجاهل الحقائق مضيفاً: إنه يتعين على الجانب الأمريكي معالجة جهله وإدراك أن الأمن غير القابل للتجزئة ليس مجرد مفهوم روسي بل هو مبدأ مهم معترف به ومقبول على نطاق واسع بين الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبقية المجتمع الدولي.

وأوضح وانغ أن هذا المبدأ منصوص عليه في وثائق مهمة من بينها اتفاقية هلسنكي النهائية 1975 وميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة 1990 والقانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين الناتو والاتحاد الروسي 1997 وميثاق الأمن الأوروبي 1999 مضيفاً: إن الولايات المتحدة من الدول الموقعة على هذه الوثائق أو طرف فيها.

وذكر وانغ أن نسيان التاريخ وإنكار التوافقات سيكون أكبر خيانة ولها عواقب وخيمة مضيفاً: إن هذا النوع من الممارسات الغادرة من قبل الولايات المتحدة نموذج للأحادية والتحريف التاريخي وهو السبب الرئيسي للأزمة الأمنية الأوروبية الحالية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency