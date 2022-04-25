بتكلفة ملياري ليرة .. إجازة استثمار لمشروع إنتاج كونسروة في السويداء

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج الكونسروة من الخضار والفواكه في محافظة السويداء وذلك وفق أحكام القانون 18 لعام2021م.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير الهيئة مدين دياب أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 1000طن سنوياً بكلفة تقديرية 2 مليار ليرة ومن المتوقع أن يؤمن 60 فرصة عمل مبيناً أن المشروع يعتمد على الاستفادة من الميزة التنافسية لمنتجات المحافظة مثل الزيتون والخضار والفواكه مما يحقق استغلالاً للفوائض ورفع القيمة المضافة للمنتجات.

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