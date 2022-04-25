روسيا تحتج لإستونيا على حظر العلم الروسي في احتفالات عيد النصر

تالين-سانا

أعربت سفارة روسيا لدى تالين عن امتعاضها للاضطهاد الذي تمارسه السلطات الإستونية تجاه الناطقين بالروسية والمؤيدين لروسيا بحظرها رفع العلم الروسي في احتفالات النصر على النازية.

وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم: “التعليمات التي أصدرها وزير داخلية إستونيا وغيره من قادة الشرطة لمرؤوسيهم بحظر رفع العلم الروسي تثير السخط” مضيفاً “مثل هذه الدعوات تحرض على الكراهية وتثير النعرات القومية عشية الذكرى الـ77 للنصر على ألمانيا النازية الذي قدم الاتحاد السوفييتي المساهمة الحاسمة فيه”.

وشددت السفارة في بيانها على أن الدولة التي تظهر عدم احترام رموز دولة أخرى تفقد الحق في احترام رموزها مبيناً أن الأعمال العدائية ضد العلم الروسي لن تبقى دون عواقب على المبادرين لها ومرتكبيها.

وحظرت الشرطة الإستونية التجمعات العامة ورفع أعلام الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية من الـ26 الجاري ولغاية الـ10 من أيار المقبل حيث تحتفل روسيا والشعوب الحرة في العالم في الـ9 من أيار المقبل بعيد النصر على النازية.

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