موسكو: موقف كرواتيا اللا إنساني تجاه مواطنينا لن يمر دون رد

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصرفات السلطات الكرواتية المهينة بحق المواطنين الروس لن تمر دون رد.

وقالت زاخاروفا في بيان اليوم “إن الحكومة الكرواتية تستخدم بعناد كل ما لديها لمواصلة تطوير الخط المعادي لروسيا وتدمر بإصرار ومنهجية العلاقات الثنائية بعدما أوصلتها إلى أدنى مستوى”.

وأضافت زاخاروفا “في قمة معاداة الروس وصلت سلطات زغرب إلى نقطة بعيدة عن الدبلوماسية خارقة الآداب والبروتوكولات الدولية حيث رفضت السماح بتنظيم رحلة إنسانية غرضها إجلاء مجموعة كبيرة من موظفي السفارة الروسية في كرواتيا مع عائلاتهم بما في ذلك الأطفال وأمرتهم بمغادرة البلاد دون تقديم تفسير”.

وختمت زاخاروفا بالقول إن “الموقف اللا إنساني المهين بحق مواطنينا لن يبقى دون رد مناسب”.

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