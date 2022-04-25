أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوياتها في أسبوعين

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تزايد القلق من أن تمديد تدابير الإغلاق لمحاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في شنغهاي والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستلحق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 4.63 دولارات أو 4.3 بالمئة إلى 1.2.2 دولار للبرميل كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4.11 دولارات أو أربعة بالمئة إلى 97.96 دولاراً للبرميل.

وكان كلاً الخامين القياسيين للنفط خسرا نحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب وتراجع خام برنت بشدة بعد أن بلغ الشهر الماضي 139 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ 2008.

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