أسقف كنيسة سركيس المقدس في طهران: سورية احتضنت الأرمن

طهران-سانا

أكد أسقف كنيسة سركيس المقدس في طهران سيبويه سركيسيان أن سورية احتضنت الأرمن بصدر واسع ودعمتهم في محنهم التي واجهوها إثر الإبادة العثمانية التي تعرضوا لها معتبراً أن اعتراف سورية بهذه الإبادة هو موضع تقدير كبير للأرمن في كل أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال تقديم السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب التهاني للأرمن في ايران بمناسبة عيد الفصح المجيد.

وشدد سركيسيان على أن الحرب الإرهابية على سورية هي من صنع الكيان الصهيوني الذي يحاول تدمير النموذج الرائع الذي تمثله سورية بين جميع أبنائها.

ونوه الأسقف الأعظم للأرمن في طهران بجهود سورية الكبيرة ودورها في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة مؤكداً دعم الأرمن المطلق لسورية ووحدتها وسيادتها واستقلالها.

بدوره أشار السفير ديوب إلى تزامن الاحتفال بعيد الفصح مع إحياء الذكرى الـ 107 للإبادة العثمانية التي تعرض لها الأرمن مؤكداً استمرار نظام أردوغان في ممارسة جرائم الإبادة والاحتلال ودعم الإرهاب الذي كان يمارسه العثمانيون.

وأكد السفير ديوب أن السوريين بكل أطيافهم ومكوناتهم سيعيدون بناء ما دمره الإرهاب في سورية مشدداً على أهمية ترسيخ وتعزيز الوجود المسيحي في المنطقة والذي كانت سورية مهداً له.

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