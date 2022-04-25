أكثر من 478 ألف خدمة بمشفى دمشق خلال الربع الأول من العام الجاري

دمشق-سانا

استقبل مشفى دمشق “المجتهد” خلال الربع الأول من العام الجاري 5947 مريضاً منهم 239 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا وفق مدير المشفى الدكتور أحمد عباس.

ولفت عباس في تصريح لمراسلة سانا إلى أن عدد الخدمات المقدمة بالمشفى خلال الفترة نفسها بلغ 478357 خدمة منها 2597 عملية جراحية و1792 جلسة غسيل كلية و4947 صورة مرنان مغناطيسي و 3099 صورة طبقي محوري.

ووصل عدد مراجعي قسم الإسعاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى نحو 41 ألف مريض وراجع العيادات الخارجية أكثر من 42 ألف مريض بينما بلغ عدد مرضى العناية المشددة 378 مريضاً حسب الدكتور عباس مشيراً إلى أن مجموع التحاليل المخبرية المقدمة تجاوز222 ألف تحليل وخدمات بنك الدم بما يخص أكياس الدم ومشتقاته 5042 خدمة .

ويراجع قسم الإسعاف بالمشفى وفق الدكتور عباس يومياً أكثر من 1200 مريض والعيادات الخارجية 4 آلاف مريض ويتراوح عدد العمليات الجراحية التي تجرى يومياً بين 60 و 70 عملاً جراحياً بمختلف الاختصاصات.

ولفت الدكتور عباس إلى أن الهيئة تقدم خدماتها بشكل مجاني للحالات الإسعافية وبأجور رمزية لباقي الحالات مبيناً أن تكلفة المعاينة في العيادات الخارجية 180 ليرة سورية وصورة الايكو 500 ليرة سورية والمرنان المغناطيسي 4500 ليرة سورية وأجر العمل الجراحي لا يتجاوز 15 بالمئة من التكلفة.

يذكر أن عدد الخدمات التي قدمتها الهيئة العام الماضي تجاوز المليون و658 ألف خدمة.

راما رشيدي

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