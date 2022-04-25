موسكو: لا تحضيرات لعقد جولة محادثات جديدة مع الجانب الأوكراني

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم عدم وجود تحضيرات لإجراء جولة محادثات جديدة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دمتري كوليبا في اسطنبول حتى الآن.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رودينكو قوله في تصريح للصحفيين: إن إمكانية عقد لقاء حضوري جديد بين وفدي روسيا وأوكرانيا ليست مطروحة على الأجندة الآن لكننا سندرس هذا الموضوع بمجرد توصلنا إلى اتفاقات ذات مغزى يمكن تبادل الآراء بخصوصها بشكل مفصل.

يذكر أن الوفدين الروسي والأوكراني عقدا عدداً من جولات المفاوضات في بيلاروس وتركيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس في الـ24 من شباط الماضي كما اجتمع لافروف مع كوليبا في الـ10 من آذار في أنطاليا بحضور وزير خارجية النظام التركي مولود تشاووش أوغلو.

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