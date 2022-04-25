الدفاع الروسية: استهداف 56 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مراكز قيادة ومستودعات ذخيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة واصلت عمليتها العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس وأنه تم خلال الليلة الماضية استهداف 56 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية اليوم وفقاً لموقع روسيا اليوم بأن الطيران الحربي الروسي ضرب56 منشأة عسكرية بينها موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات والمعدات ومخزن للوقود في خاركوف كما تم القضاء على 160 عنصراً من القوات الأوكرانية وتدمير 23 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات التابعة لها.

وذكر كوناشينكوف ان القوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة منشآت لإنتاج الوقود في مصفاة لتكرير النفط بضواحي مدينة كريمنشوغ وسط البلاد إضافة إلى مرافق لتخزين المنتجات النفطية كانت تستخدمها القوات الأوكرانية مشيراً إلى أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل أصابت ست منشآت عسكرية أوكرانية بما فيها ثلاثة مستودعات للذخيرة في مقاطعة خاركوف.

ووفقاً لكوناشينكوف نفذت القوات الصاروخية الروسية أيضاً خلال الليل 19 ضربة ما أدى إلى تدمير 4 مراكز قيادة و3 مستودعات ذخيرة إضافة إلى مقتل أكثر من 240 شخصاً وتدمير 28 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.

ولفت إلى أن وحدات المدفعية نفذت 967 مهمة إطلاق نار خلال آخر 24 ساعة مستهدفة 33 مركز قيادة و929 نقطة ارتكاز وموقع تمركز للقوات والمعدات و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.

وذكر كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون وصاروخ “توشكا أو” و18 قذيفة من راجمات الصواريخ.

وأفاد بأنه تم منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا تدمير 141 طائرة أوكرانية و110 مروحيات و566 طائرة بدون طيار و265 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و2526 دبابة ومدرعة أخرى و283 راجمة صواريخ و1096 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2362 مركبة عسكرية خاصة.

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