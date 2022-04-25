ألمانيا تسجل 20084 إصابة جديدة بكورونا

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 20084 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فإن إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى 24 مليوناً و200596 إصابة فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 134185 حالة.

وفى الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل 20261 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 203334 في حين بلغ إجمالي الوفيات 4776 بعد تسجيل 51 حالة جديدة جميعها في شنغهاي.

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