بوريل: لا يوجد إجماع أوروبي على حظر استيراد النفط و الغاز الروسي

بروكسل-سانا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن دول الاتحاد لم تتوصل حتى الآن إلى إجماع حول حظر استيراد النفط والغاز من روسيا.

وقال بوريل لصحيفة دي فيلت الألمانية “في الوقت الحالي ليس لدينا موقف موحد في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية وإن ذلك ينطبق أيضاً على ما يسمى بالعقوبات البديلة بما في ذلك الرسوم التأديبية على واردات النفط والغاز من روسيا”.

وأضاف “بعض دول الاتحاد الأوروبي صرحت بوضوح شديد بأنها لن تدعم فرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسيين”.

ولفت بوريل إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى في قمة الاتحاد المقبلة في نهاية الشهر القادم .

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