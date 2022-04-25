حريق في مستودع للنفط غرب روسيا

موسكو-سانا

اندلع حريق اليوم بمستودع للنفط في مقاطعة بريانسك غرب روسيا دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو عن مدى الأضرار الناجمة.

وقالت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بالمقاطعة في بيان نشرته على موقعها بالانترنت وفقاً لوكالة نوفوستي “وقع الحادث بمستودعات الوقود الواقعة في شارع موسكوفكي بمنطقة فوكينسكي وتم تصنيف الحريق أنه من الدرجة الأعلى لجهة الخطورة” مشيراً إلى إرسال سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ بأقصى سرعة إلى مكان الحادث.

وذكر البيان أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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