SCS-NET

حريق في مستودع للنفط غرب روسيا

2022-04-25

موسكو-سانا

اندلع حريق اليوم بمستودع للنفط في مقاطعة بريانسك غرب روسيا دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو عن مدى الأضرار الناجمة.

وقالت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بالمقاطعة في بيان نشرته على موقعها بالانترنت وفقاً لوكالة نوفوستي “وقع الحادث بمستودعات الوقود الواقعة في شارع موسكوفكي بمنطقة فوكينسكي وتم تصنيف الحريق أنه من الدرجة الأعلى لجهة الخطورة” مشيراً إلى إرسال سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ بأقصى سرعة إلى مكان الحادث.

وذكر البيان أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

وفاة ثلاثة أطفال جراء حريق في درعا البلد

درعا-سانا توفي اليوم ثلاثة أطفال نتيجة حريق طال منزلهم في منطقة درعا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved