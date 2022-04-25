برلمانيان أوروبيان: الغرب ينتهج سياسة ازدواجية المعايير تجاه الأزمات الدولية

براغ-سانا

انتقد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي إيفان دافيد ازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب تجاه مختلف الملفات والأزمات الدولية.

وأشار دافيد في مقال نشره على فيسبوك اليوم إلى أن الغرب يصمت عما فعلته قياداته وأدواته من قتل وتدمير في سورية والعراق وليبيا وصربيا في حين يشن حملة هستيرية على روسيا بسبب أوكرانيا.

واستنكر دافيد مواقف الغرب الازدواجية حيث أنه لا أحد في الغرب يدعو الآن إلى فرض عقوبات على النظام التركي بسبب جرائمه في سورية والعراق ولا على النظام السعودي الذي يرتكب عمليات إبادة في اليمن كما أن لا أحد من قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحدث عن عمليات الإبادة التي جرت بحق الروس في شرق أوكرانيا على يد الجيش الأوكراني والمجموعات النازية خلال الثمانية أعوام الماضية فيما انتفض قادة الغرب الآن ضد روسيا لفرض عقوبات عليها.

من جهتها أكدت عضو البرلمان الأوروبي كاترجينا كونيتشنا أن الاتحاد الأوروبي أصبح دمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرت كونيتشنا وهي رئيسة الحزب الشيوعي التشيكي المورافي أنه يمكن الاستدلال على تبعية الاتحاد الأوروبي لأمريكا من خلال العقوبات التي يفرضها على روسيا التي تضر بدوله أكثر من ضررها بموسكو.

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