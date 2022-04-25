الأسير الفلسطيني خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 53

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم 53 احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم نقلته وكالة معا الفلسطينية أن الأسير عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور في حالته الصحية حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وانهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس وانخفاض حاد في الوزن.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عواودة في السابع والعشرين من كانون الأول 2021.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency