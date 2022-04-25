25 نيسان 1955- الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز

دمشق-سانا

1920 / التوقيع على مقررات مؤتمر سان ريمو.

1945 / مندوبو خمس وأربعون دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

1955 / الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وجواهر لال نهرو في مؤءتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

2005 / وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة الحديد في اليابان.

2015 / زلزال نيبال بشدة 9ر7 درجات يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة.

من مواليد هذا اليوم

1874 / غولييلمو ماركوني.. عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909/.

1900 / فولفغانغ باولي.. عالم فيزياء نسماوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945/.

من وفيات هذا اليوم

1744 / أندرس سلزيوس.. عالم فلك ورياضيات وفيزياء سويدي.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في جزر فارو.

عيد الحرية في البرتغال.

يوم التحرير في إيطاليا.

يوم الشجرة في ألمانيا.

ذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.

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