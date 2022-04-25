ميلان يفوز على لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق ميلان على مضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو.

افتتح لاتسيو التسجيل عن طريق لاعبه شيرو إيموبيلي في الدقيقة الرابعة في حين عادل أوليفيه جيرو النتيجة لميلان في الدقيقة 50 واضاف زميله ساندرو تونالي هدف الفوز لميلان بالدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 74 نقطة بالمركز الأول مؤقتاً في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 56 نقطة بالمركز السادس.

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